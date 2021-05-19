Маркетплейс на Marketplacekit (Laravel)

Есть сайт на Yii2. Задача - Вместо главной сделать заглушку, на которой будет некий фронтенд (детали по нему при личном общении). Необходимо проверять пользователей, если не авторизован редиректить на заглушку, если авторизован, дать возможность пользоваться ...