Маркетплейс на Marketplacekit (Laravel)

$3270
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка554 просмотра

Адаптировать Marketplacekit под требования заказчика.

Я заказчик. Полный список требований в ТЗ.

Оплата 10-15 USD/час.

Длительность выполнения проекта согласуем после ознакомления с ТЗ.

Laravel
4 года назад
guest_16140672421735
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
23 отзыва
4 года назад