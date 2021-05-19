Devops проект

Требуется помощь в Devops, также возможна доработка web приложения. Стек технологий: maven, jenkins pipeline, git, docker, docker-compose. Для разааботки используется java и spring + довольно много экзотики.

Требуется все делать быстро, много парного программирования. Остальное при контакте. Первое время задачи будут короткими но выполнять нужно на скорость. Вместо собеседования, тестовых заданий и другой бюрократии сразу проект - он и будет тестовым заданием. Оплата по факту выполнения. Первое время важна скорость выполнения задач.