Тематика - шкафы-купе под заказ. Требуется полноценный квиз с фотографиями, вариацией вопросов, в зависимости от предыдущих ответов. Важный момент - нужен отдельно работающий скрипт, который я смогу установить на ...
Devops проект
Требуется помощь в Devops, также возможна доработка web приложения. Стек технологий: maven, jenkins pipeline, git, docker, docker-compose. Для разааботки используется java и spring + довольно много экзотики.
Требуется все делать быстро, много парного программирования. Остальное при контакте. Первое время задачи будут короткими но выполнять нужно на скорость. Вместо собеседования, тестовых заданий и другой бюрократии сразу проект - он и будет тестовым заданием. Оплата по факту выполнения. Первое время важна скорость выполнения задач.
Заявки фрилансеров
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