Реализовать автоматическое добавление новых страниц статичного сайта в файл sitemap.xml (ссылка на карту в приложенном файле). К примеру, как в этом руководстве, запускать скрипт после добавления новых страниц или предложить другой метод.
Доработать Python скрипты и спарсить данные
Нужно доработать 4 парсера написанные на Python и Selenium, внедрив в них многопоточность, перебор проксей и антикапчу.
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