Реализовать автоматическое добавление новых страниц статичного сайта в файл sitemap.xml (ссылка на карту в приложенном файле). К примеру, как в этом руководстве, запускать скрипт после добавления новых страниц или предложить другой метод.
Xenforo v2.2.5 модуль репутации
продукт позволяет установить репутацию цифрами с возможность добавления по заданным критериям.
Возможности с пользовательской стороны
- Повышение и понижения уровня репутации
- Комментирование каждого изменения репутации
- Вывод репутации в комментариях
- Вывод репутации в профиле пользователя
- ББ - коды при написании комментария к изменению репутации
- Вывод уровня репутации в последних комментариях
- Вывод уровня репутации в результатах поиска
- Запрет изменений репутации для определенного пользователя
- Запрет изменения репутации, если у пользователя отрицательная репутация
- "Черный период" для новых пользователей: пользователь не мож изменять репутацию X дней (определяется админом)
- Статистика лучших пользователей (1 место, 2 место..)
- Вывод последних изменений репутаций на отдельной странице
- Ограничение изменения одному и томуже пользователю на X дней (определяется админом)
- При изменении репутации вы возращаетесь на ту страницу, где нажали на изменение репутации
- Если пользователь пытается повторно изменить одному и тому же пользователю репутацию - выводится сообщение, где написано через какое время он сможет снова изменить репутацию
- Возможность добавление к комментарию ссылку с какой страницы было изменение (вкл/откл в админке)
- Вывода правил при изменении репутации (настраивается в админке)
- Модерация репутации на сайте
- Поддержка вывода репутации в новостях (полная и короткая версия)
- История изменений репутации одним пользователем другим
Возможности с админской стороны
- Вывод статистики на главной админки модуля
- Включение и отключение репутации
- Включение и отключение комментариев к изменению репутации
- Включение и отключение вывода репутации у авторов новостей (в полной и короткой версии новости)
- "Черный" период (промежуток времени, в течении котрого новый пользователь не может менять другим репутацию)
- Запрет на повторое изменение (Время/дни через которое пользователь сможет снова изменить репутацию тому же пользователю)
- Установка минимального и максимального количества символов при написании комментария
- Включение и отключение добавления ссылки к комментраию с какой страницы было сделано изменение
- Кол-во выводимых результатов изменений репутации на сайте и в админке
- Административное нарушение
-- От кого поступило административное понижение
-- Сообщение к изменению репутации
- Замена комментария (если администратор удалил комментарий к изменению)
- Включение и отключение уведомления пользователя об изменении его репутации
-- Настройка шаблона ЛС
- Включение и отключение вывода правил на странице с изменением репутации
-- Правила (возможно использовать bbcode)
- Настройка групп имеющих право редактировать репутацию другим пользователям
- Включение и отключение вывода страницы со списком пользователей с наивысшей репутацией
-- Количество результатов на страницу
-- Сообщение (если страница была отключена)
- Включение и отключение блокировки пользователей
-- Минимальное значение репутации при котором блокируется пользователь
-- Количество дней блокировки пользователя
-- Причина блокировки (возможно использовать bbcode)
- Контроль над изменением репутации
-- Административное понижение репутации автору изменения репутации
-- Изменение комментария к изменеию репутации
-- Удаление кооментария к изменению репутации
-- Удаление всего изменения репутации
- "Замораживание" права репутации для определенного пользователя
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Сайт https://xochu-obves.ru/ При интеграции с API сайта https://vonard-tuning.ru/ при попытке спарсить товары в консоли появляется ошибка Err_empty_response. Необходимо доработать парсер или сделать новый. Описание и API по ссылке http://vagt.ru/api/Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать браузерную автоматизацию на Selenium. Язык программирования Java или Python. Более детальное ТЗ выдам исполнителю.Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Задача: сделать страницу со статистикой на основе API в разрезе: Дата/Страна/Placement subid и разместить этот скрипт в Google cloud platform.Закрыт4 года назад
Мне нужен торговый скрипт / приложение / бот Который будет выполнять покупки на таких сайтах, как nike.com и bestbuy.com, на основе таких параметров, как время покупки и идентификатор продукта. Бот должен иметь возможность покупать продукты ...Закрыт4 года назад
Здравствуйте, есть скрипт p2p прием платежей с карты на карту, через шлюз киви, не черз API кошелька а с открытым переводом без наличия аккаунта https://qiwi.com/payment/form/31873 , что то у них изменилось, через сайт проходят, написан ...Закрыт4 года назад
Требуется сделать так, что бы при добавлении товара в корзину, появлялся попап собранный на Эелемнтор https://prnt.sc/132obnf а при удалении из корзины другой попап https://prnt.sc/132oadu . В элементоре есть функция открытия попапа при клике на кнопку с определенным ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте Нужно выполнить вёрстку формы с интерактивными элементами, данные в некоторые из них, подставляются с других страниц сайта. А так же сделать страницу в админке сайта на WordPress, где ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
вёрстка + натяжка на OC и WP пример проекта отправлю личным сообщением оплата договорнаяВеб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Получить некоторые данные по API https://www.strava.com/ Приложение создано, авторизация через плагин на сайте подключена, нужно получать по api некоторые данные по юзерам (дата, дистанция, пд.) Есть некоторые готовые плагины под ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад