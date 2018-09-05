Xenforo v2.2.5 модуль репутации

продукт позволяет установить репутацию цифрами с возможность добавления по заданным критериям.

Возможности с пользовательской стороны

- Повышение и понижения уровня репутации

- Комментирование каждого изменения репутации

- Вывод репутации в комментариях

- Вывод репутации в профиле пользователя

- ББ - коды при написании комментария к изменению репутации

- Вывод уровня репутации в последних комментариях

- Вывод уровня репутации в результатах поиска

- Запрет изменений репутации для определенного пользователя

- Запрет изменения репутации, если у пользователя отрицательная репутация

- "Черный период" для новых пользователей: пользователь не мож изменять репутацию X дней (определяется админом)

- Статистика лучших пользователей (1 место, 2 место..)

- Вывод последних изменений репутаций на отдельной странице

- Ограничение изменения одному и томуже пользователю на X дней (определяется админом)

- При изменении репутации вы возращаетесь на ту страницу, где нажали на изменение репутации

- Если пользователь пытается повторно изменить одному и тому же пользователю репутацию - выводится сообщение, где написано через какое время он сможет снова изменить репутацию

- Возможность добавление к комментарию ссылку с какой страницы было изменение (вкл/откл в админке)

- Вывода правил при изменении репутации (настраивается в админке)

- Модерация репутации на сайте

- Поддержка вывода репутации в новостях (полная и короткая версия)

- История изменений репутации одним пользователем другим

Возможности с админской стороны

- Вывод статистики на главной админки модуля

- Включение и отключение репутации

- Включение и отключение комментариев к изменению репутации

- Включение и отключение вывода репутации у авторов новостей (в полной и короткой версии новости)

- "Черный" период (промежуток времени, в течении котрого новый пользователь не может менять другим репутацию)

- Запрет на повторое изменение (Время/дни через которое пользователь сможет снова изменить репутацию тому же пользователю)

- Установка минимального и максимального количества символов при написании комментария

- Включение и отключение добавления ссылки к комментраию с какой страницы было сделано изменение

- Кол-во выводимых результатов изменений репутации на сайте и в админке

- Административное нарушение

-- От кого поступило административное понижение

-- Сообщение к изменению репутации

- Замена комментария (если администратор удалил комментарий к изменению)

- Включение и отключение уведомления пользователя об изменении его репутации

-- Настройка шаблона ЛС

- Включение и отключение вывода правил на странице с изменением репутации

-- Правила (возможно использовать bbcode)

- Настройка групп имеющих право редактировать репутацию другим пользователям

- Включение и отключение вывода страницы со списком пользователей с наивысшей репутацией

-- Количество результатов на страницу

-- Сообщение (если страница была отключена)

- Включение и отключение блокировки пользователей

-- Минимальное значение репутации при котором блокируется пользователь

-- Количество дней блокировки пользователя

-- Причина блокировки (возможно использовать bbcode)

- Контроль над изменением репутации

-- Административное понижение репутации автору изменения репутации

-- Изменение комментария к изменеию репутации

-- Удаление кооментария к изменению репутации

-- Удаление всего изменения репутации

- "Замораживание" права репутации для определенного пользователя