Реализовать автоматическое добавление новых страниц статичного сайта в файл sitemap.xml (ссылка на карту в приложенном файле). К примеру, как в этом руководстве, запускать скрипт после добавления новых страниц или предложить другой метод.
Сделать браузерную автоматизацию на Python
Необходимо сделать браузерную автоматизацию на Selenium. Язык программирования Java или Python.
Более детальное ТЗ выдам исполнителю.
Заявки фрилансеров
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