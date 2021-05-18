Сделать браузерную автоматизацию на Python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок1870 просмотров

Необходимо сделать браузерную автоматизацию на Selenium. Язык программирования Java или Python.

Более детальное ТЗ выдам исполнителю.

JavaPythonSelenium
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