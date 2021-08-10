Sitemap.xml - автоматическое обновление для статичного сайта

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Завершен4 заявки1120 просмотров

Реализовать автоматическое добавление новых страниц статичного сайта в файл sitemap.xml (ссылка на карту в приложенном файле). К примеру, как в этом руководстве, запускать скрипт после добавления новых страниц или предложить другой метод.

4 года назад
ilyademi
Илья 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
18 часов назад
4 года назад
$20
2 дня
Escrow
Доволен сотрудничеством с Алексеем. Задачу выполнил быстрее заявленных сроков. Четкая коммуникация, профессионал своего дела. Планирую обращаться за помощью по другим задачам для проекта. Однозначно рекомендую.
Все прошло отлично, рекомендую.

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az73
51 год
8 лет в сервисе
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18 часов назад
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Андрей
 
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