Доработки сайта на 1с битрикс

Добрый день. Мы хотим на базе шаблона електросила некст https://enext.altop.pro/ сделать сайт услуг автосервиса. Для сетевого автосервиса в разных городах.

В место товара у нас будут услуги, на которые можно записаться. Для этого нужно провести доработку под наши задачи.

Во вложении фаил с кратким тз по доработкам. в основном они касаются каталога и в место заказов у нас дожны быть записи в календарь и сервис.