Собрать все заголовки в рамках контента (div class=content) и вывести индексируемое меню. Как нужно чтоб работало - https://codecanyon.net/item/fixed-toc-wordpress-plugin/7264676 Контент поста выводится через custom field поэтому стандартные плагины типа ...
Доработки сайта на 1с битрикс
Добрый день. Мы хотим на базе шаблона електросила некст https://enext.altop.pro/ сделать сайт услуг автосервиса. Для сетевого автосервиса в разных городах.
В место товара у нас будут услуги, на которые можно записаться. Для этого нужно провести доработку под наши задачи.
Во вложении фаил с кратким тз по доработкам. в основном они касаются каталога и в место заказов у нас дожны быть записи в календарь и сервис.
Заявки фрилансеров
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