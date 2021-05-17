Скрипт или бот для заполнения формы на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки787 просмотров

Нужен скрипт для сайта, что то на подобии автозаполнении форм. Сайт https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000000160755130/ Предоставление места на ярмарке выходного дня. Подача будет в определенный день и в определенное время. Цель - подать как можно быстрее заявку, а именно заполнить все формы и поставить все галочки где нужно и в конце формы будет капча. Пишите, всегда отвечу и расскажу более подробно.

4 года назад
guest_16212757000157
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Заявки фрилансеров

Иоанн
 
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Дмитрий
 
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