Собрать все заголовки в рамках контента (div class=content) и вывести индексируемое меню. Как нужно чтоб работало - https://codecanyon.net/item/fixed-toc-wordpress-plugin/7264676 Контент поста выводится через custom field поэтому стандартные плагины типа ...
Скрипт или бот для заполнения формы на сайте
Нужен скрипт для сайта, что то на подобии автозаполнении форм. Сайт https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000000160755130/ Предоставление места на ярмарке выходного дня. Подача будет в определенный день и в определенное время. Цель - подать как можно быстрее заявку, а именно заполнить все формы и поставить все галочки где нужно и в конце формы будет капча. Пишите, всегда отвечу и расскажу более подробно.
Заявки фрилансеров
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