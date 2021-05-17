Скрипт или бот для заполнения формы на сайте

Нужен скрипт для сайта, что то на подобии автозаполнении форм. Сайт https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000000160755130/ Предоставление места на ярмарке выходного дня. Подача будет в определенный день и в определенное время. Цель - подать как можно быстрее заявку, а именно заполнить все формы и поставить все галочки где нужно и в конце формы будет капча. Пишите, всегда отвечу и расскажу более подробно.