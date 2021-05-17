Выполнить несколько задач по верстке проекта на Vue JS 3

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки643 просмотра

По проекту необходимо выполнить около 10 небольших задач по front end

Плюс так же понадобиться поддержка проекта после запуска в продакшн. 

JavaScriptVue.js
4 года назад
Maxtsurka
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