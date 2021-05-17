Демонстрационное приложение для вывода карточек

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка644 просмотра

Для демонстрации облачного проекта и микросервисов, нужно простое демонстрационное приложение для вывода карточек.

Backend = Laravel PHP

FrontEnd = ReactJs

Database = Postgres

В БД Postgres есть 3 таблицы Card, Category, Сards_category

table: Card

fields: Id, Title, Description, Short Desсription, Image, Comments

table: Category

fields: Id, Title, Description, Comments

table : Сards_category

fields: Cards_id, Category_id

На фронте есть 2 страницы

1 страница выводит из базы одну таблицу cards ( список карточек )

2 страница выводит из базы туже таблицу ( cards) только из другой категории

Бэк работает через REST-API

Заказ актуален - 1-2 дня.

Код желательно предоставить в 2 разных git репозиториях (Front, Back)

База данных должна накатываться миграциями

Если получится то можно как то оформить - для приятного отображения, но без заморочек.

GitLaravelPHPPostgreSQL
4 года назад
reklamno
Жорж 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Назар
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад