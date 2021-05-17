Доработать выгрузку xml брендов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки530 просмотров

Добрый день!  

1 При выгрузке должны автоматически добавляется категории(др.сайтов) по названию категории

2 На странице добавить кнопку Перейти в магазин

3 Добавить переходы на фронтенде в виде цифр

4 Добавить бренды в Меню

5 Создаем страницу Брендов

6 Добавить подсчет на странице Брендов и Товаров

7 Поправить Сео для категорий товаров и брендов

Все правки выполняются на тестовом стенде

Прием работы после переноса на главный сайт

Движок Самопис PHP

Готовы начать в ближайшее время

Срок 2 дня.

Пример сайта https://lanita.ru/brands/

PHP
4 года назад
perepelkindv_del
Денис 
39 лет
8 лет в сервисе
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3 года назад
2 отзыва

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Павел
 
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