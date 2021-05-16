Доработки на сайт объявлений

Список доработок на сайт объявлений (автомобили, компании, новости и т.д.) предоставлю кандидатам. Самопиc PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty). От вас стоимость часа (до 10$/час), портфолио по сложным проектам (порталы, сервисы, CRM и т.д.), желание активно работать над улучшением сайта. Обязательны навыки верстки.

Новичкам не отвечаю. Вечно занятым в течении рабочего дня тоже.

Оплата в Юмани по схеме: Выполнение > Проверка > Оплата

Антибот: 41+7=?