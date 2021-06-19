Плагин на Wordpress по заполнению документации.

На сайте стоит плагин для записи Events Manager Pro. Нужно, используя данные из него, сделать плагин по проверке/заполнению этих данных.

Уже заказывал один плагин по заполнению(возможно можно его взять за основу), но запросы/требования изменились.

Более точное ТЗ, в прикреплённом файле. По вопросам - ЛС.

*нужно будет ещё 2 плагина/скрипта для работы с Events Manager Pro, но до ТЗ по ним, руки не доходят