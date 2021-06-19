Плагин на Wordpress по заполнению документации.

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Завершен1 заявка15481 просмотр

На сайте стоит плагин для записи Events Manager Pro. Нужно, используя данные из него, сделать плагин по проверке/заполнению этих данных.

Уже заказывал один плагин по заполнению(возможно можно его взять за основу), но запросы/требования изменились.

Более точное ТЗ, в прикреплённом файле. По вопросам - ЛС.

*нужно будет ещё 2 плагина/скрипта для работы с Events Manager Pro, но до ТЗ по ним, руки не доходят

WordPress
4 года назад
Sutener
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dij0990
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$600
21 день
Escrow
Первый этап выполнен отлично. Проверяет не только сам, но и с тестировщиком. Рекомендую. Продолжаем сотрудничество.
Павел очень хороший заказчик. Задачи ставит четко. С ним очень приятно работать. Когда появлялись вопросы, сразу получал ответы. Рад продолжать сотрудничество с таким клиентом.

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dij0990
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад