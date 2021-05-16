Разработка системы на платформе https://www.electronjs.org/ (с использованием JavaScript 9 и Node.JS) Разработка приложения – с многооконностью, с коннектом к аккаунтам (пока на данный момент Multiple Google Accounts, LinkedIn, Jira), с взаимодействием окон между собой. ...
Включить на сайте плагин Table of Contents Plus (Вордпресс)
Сайт на Вордпресс
Активировать плагин Table of Contents Plus для автоматического создания меню из заголовков
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