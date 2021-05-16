Включить на сайте плагин Table of Contents Plus (Вордпресс)

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Закрыт1 заявка728 просмотров

Сайт на Вордпресс

Активировать плагин Table of Contents Plus для автоматического создания меню из заголовков

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WordPress
4 года назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 отзыва
4 года назад