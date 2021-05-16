Доработки сайта bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки704 просмотра

Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/11q69htxDGJxLnol8Q/edit?usp=sharing

Стоимость и сроки указывайте в откликах

4 года назад
minocat
Кирилл 
32 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
33 минуты назад
15 отзывов(-1)
4 года назад
Илья
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
4 года назад