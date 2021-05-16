Интеграция сайта с API сервисом

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Закрыт1 заявка804 просмотра

У нас есть маркетплейс на WordPress с использованием плагинов WooCommerce и WCFM, необходимо подключить через API банка "Точка" разделение платежей между разными продавцами (сплитование платежей).

Более подробная информация в сообщениях.

Ссылка на API: https://api.tochka.com/static/v1/tender-docs/cyclops/main/index.html

WooCommerceWordPress
4 года назад
Evrika77
Кирилл 
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Дмитрий
 
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