Разработка системы на платформе https://www.electronjs.org/ (с использованием JavaScript 9 и Node.JS) Разработка приложения – с многооконностью, с коннектом к аккаунтам (пока на данный момент Multiple Google Accounts, LinkedIn, Jira), с взаимодействием окон между собой. ...
Интеграция сайта с API сервисом
У нас есть маркетплейс на WordPress с использованием плагинов WooCommerce и WCFM, необходимо подключить через API банка "Точка" разделение платежей между разными продавцами (сплитование платежей).
Более подробная информация в сообщениях.
Ссылка на API: https://api.tochka.com/static/v1/tender-docs/cyclops/main/index.html
Заявки фрилансеров
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