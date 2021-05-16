Реализовать потоковое воспроизведение видео больших размеров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок720 просмотров

Есть видео mp4 которое нужно "без тормозов", на сколько это возможно, воспроизводить на моем сайте.

Требуется консультация + кроссбраузерная реализация6 что бы пользователя могли без проблем просматривать видео

4 года назад
FeR-S
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров