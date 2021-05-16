На сайте стоит плагин для записи Events Manager Pro. Нужно, используя данные из него, сделать плагин по проверке/заполнению этих данных. Уже заказывал один плагин по заполнению(возможно можно его взять за основу), ...
Доделать сайт
Сайт logosbanners.ru
Надо добавить возможность скачать полученного баннера в формате html5, просто картинки, swf. (функцию вкл. и откл)
Добавить в редактор прозрачный фон в качестве выбора.
Добавить анимационных эффектов в набор.
Сделать кнопку перезапуска ролика.
Подправить меню сайта и шрифт.
В основном написан сайт на js.
Добавить администрирование, например чтобы оплатить скачивание исходника надо оплатить.
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