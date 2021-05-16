Доделать сайт

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Сайт logosbanners.ru

Надо добавить возможность скачать полученного баннера в формате html5, просто картинки, swf. (функцию вкл. и откл)

Добавить в редактор прозрачный фон в качестве выбора.

Добавить анимационных эффектов в набор.

Сделать кнопку перезапуска ролика.

Подправить меню сайта и шрифт.

В основном написан сайт на js.

Добавить администрирование, например чтобы оплатить скачивание исходника надо оплатить.

HTMLJavaScript
4 года назад
Ntou
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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