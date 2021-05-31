Парсер всех категорий товаров wildberries

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки563 просмотра

Нужен парсер всех категорий товаров wildberries. Ниже прикладываю пример требуемого файла на выходе.

4 года назад
milanist
Артур 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

hah-to
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$200
10 дней
Escrow
Николай ответственный исполнитель, всё сделал быстро, всегда на связи, правки и изменения внесены на лету! Рекомендую к сотрудничеству!!
Артур тоже программист, так что мы поняли друг друга с полуслова и вопросы решались очень быстро, что позволило оперативно прийти к нужному для него результату, плюс он всегда на связи. С оплатой и какими-то договоренностями всё максимально чётко. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Борис
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
hah-to
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад