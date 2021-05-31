Парсер всех категорий товаров wildberries

Артур тоже программист, так что мы поняли друг друга с полуслова и вопросы решались очень быстро, что позволило оперативно прийти к нужному для него результату, плюс он всегда на связи. С оплатой и какими-то договоренностями всё максимально чётко. Рекомендую к сотрудничеству.