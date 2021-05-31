Доделать ряд моментов на джумле (не начальный уровень). Техническое задание вышлю по запросу.
Парсер всех категорий товаров wildberries
Нужен парсер всех категорий товаров wildberries. Ниже прикладываю пример требуемого файла на выходе.
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