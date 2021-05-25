JoomGallery 500 ошибка доступа в админке компонента на Joomla

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Завершен5 заявок1104 просмотра

Дано:

Joomla!‎3.9.26

JoomGallery 3.3.4

PHP 7.3.13

Описание ситуации:

Хостинг перешел на PHP 7.3.13 (CGI) с PHP 7.1.33 (CGI)

Админка Joomla работает, галерея работает, но при попытке входа в управление компонентов в админке, 500 ошибка доступа.

В логах:

[cgi:error] [pid 17356] AH01215: PHP Notice: Undefined offset: 36 in .../libraries/src/Access/Access.php on line 608

[cgi:error] [pid 17356] AH01215: PHP Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in .../libraries/src/Access/Access.php on line 608

[cgi:error] [pid 17356] AH01215: PHP Notice: Undefined offset: 36 in .../libraries/src/Access/Access.php on line 613

[cgi:error] [pid 17356] AH01215: PHP Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in .../libraries/src/Access/Access.php on line 613

Задача:

Нужно устранить ошибку.

Прошу в откликах указывать стоимость, сроки на проведение работ, и когда готовы приступить.

JoomlaPHP
4 года назад
DSkip
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Выбранный исполнитель

eff
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$20
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