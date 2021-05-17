Список доработок на сайт объявлений (автомобили, компании, новости и т.д.) предоставлю кандидатам. Самопиc PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty). От вас стоимость часа (до 10$/час), портфолио по сложным проектам (порталы, сервисы, CRM и т.д.), желание активно работать ...
Сделать загрузку фото и видео с фронта сайта
На сайте HTML/Css необходимо сделать возможность загрузки на сайт фото и видео с фронта, чтобы пользователь мог сам создать галерею, а также оставить отзыв и загрузить к нему фото и видео
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