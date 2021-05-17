Сделать загрузку фото и видео с фронта сайта

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Закрыт5 заявок1440 просмотров

На сайте HTML/Css необходимо сделать возможность загрузки на сайт фото и видео с фронта, чтобы пользователь мог сам создать галерею, а также оставить отзыв и загрузить к нему фото и видео 

CSSHTML
4 года назад
NataliiaLiapina
Наталья 
34 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Xameelio
Иван 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$10
11 дней

Заявки фрилансеров

Xameelio
Иван 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Влад
 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад
Николай
 
56 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
17 отзывов(-1)
4 года назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
4 года назад
Эрик
 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
52 отзыва
4 года назад