Список задач по Laravel

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок1310 просмотров

Кандидату скину список задач по порталу на Laravel. Нужно будет поправить косяки после разработки нового сайта.

От вас стоимость часа.

Обязательны навыки верстки.

Оплата ЮМани по факту выполнения.

Антибот: 12+45=?

Laravel
4 года назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Динар
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
37 отзывов(-2)
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
4 часа назад
27 отзывов
4 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
15 отзывов(-1)
4 года назад
Павел
 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад