Список доработок на сайт объявлений (автомобили, компании, новости и т.д.) предоставлю кандидатам. Самопиc PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty). От вас стоимость часа (до 10$/час), портфолио по сложным проектам (порталы, сервисы, CRM и т.д.), желание активно работать ...
Список задач по Laravel
Кандидату скину список задач по порталу на Laravel. Нужно будет поправить косяки после разработки нового сайта.
От вас стоимость часа.
Обязательны навыки верстки.
Оплата ЮМани по факту выполнения.
Антибот: 12+45=?
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