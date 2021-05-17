Собрать сайт на 1С Битрикс по макетам из Фигмы

Макеты проработаны по структуре сайта, так что смотрите внимательно. Там макеты типовые, на которых показана структура сайта. Смотрите внимательно, там страницы дублируются для того, чтобы понятно было как работает каждая функция. Проработано все подробно. При созвоне расскажу общую структуру сайта для понимания проекта, так будет проще собирать.

Необходимо собрать сайт на 1С Битрикс по макетам. !Предлагается такой алгоритм работы, для избежания риска недоделки и прочего гемора: работу разбиваем на 6 этапов по Последний этап тестирование. Первый этап — настройка движка на вашем сервере и прикрутка нескольких страниц, после демонстрируете кабинет на предмет адекватности настроек и я оплачиваю, далее делаете следующий этап, показываете и получаете оплату. Просьба не предлагать свои варианты работы и стоимости. Стоимость адекватная. Для вас риска нет, если делаете все профессионально. Оплата после каждого этапа. Все этапы по тех части будет проверять компетентный человек. Данный принцип предлагается для того, чтобы была мотивация доделать проект и получить сумму за него. Это обезопасит нас от того, чтобы сборщик не слился на пол пути и выполнил все работы, включая тестирование. Просьба !внимательнее смотреть ТЗ и оценивать стоимость, ведь взявшись за проект придется доделать его за обозначенную стоимость, нам надо весь проект собрать, а не часть.

***

Макеты с описанием и структурой проекта в Фигме https://www.figma.com/file/558dvlkOHx78rw79wmPhCB/At-the-resort-Copy?node-id=48%3A0

Необходимо использовать готовые компоненты: слайдеры, модули, сам шаблон, кабинет бронирования и т.п.

Описание по структуре https://docs.google.com/document/d/1BGKN-cp1trOk2NgTkEm_ZHsHxQ8YetGaaaXANp6HmsQ/edit?usp=sharing