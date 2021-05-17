Доработать лендинг страничку (php+js)

Необходимо сделать исключения, или что-то аналогичное.

Есть лендинг страничка: https://www.licenziya-mchs.mprofit.ru/

В каждом из отмеченных блоков https://prnt.sc/12kq7ji , располагаются товары.

В каждом из блоков, некоторые товары повторяются.

Когда пользователь отмечает галочками 1 и 2 блоки, то итоговая сумма считается по всем товарам которые находятся и в 1 блоке и во втором блоке. То есть создаются дубли.

Нужно сделать так, чтобы если пользователь выбирает 2+ блока, шла проверка, на повторяющийся товар. Если один и тот же товар присутствует в обоих блоках, то по итогу будет не 2 товара а 1.

Можно использовать id