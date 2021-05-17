Парсер результатов выдачи google

Требуется доработать парсер на Python, который парсит поисковую выдачу в google. Парсер по определенному алгоритму формирует запрос для google поиска, как в текстовом варианте поиска, так и в поиске по картинке, в зависимости от заданных через панель настроек парсинга. Данные для формирования запроса берутся из базы данных Mysql в json и туда же записываются.