Парсер результатов выдачи google

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Требуется доработать парсер на Python, который парсит поисковую выдачу в google. Парсер по определенному алгоритму формирует запрос для google поиска, как в текстовом варианте поиска, так и в поиске по картинке, в зависимости от заданных через панель настроек парсинга. Данные для формирования запроса берутся из базы данных Mysql в json и туда же записываются.

MySQLPythonПарсинг данных
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belserg
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