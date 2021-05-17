Нужен Реакт разработчик для логгирования пользователей

$15
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Закрыт8 заявок1596 просмотров

Есть проект на ReactJS/TypeScript надо сделеать пост запрос на бэк информация о пользователя(Имя юзера и айди страницу) и бэк будет это хранить на базу

TypeScript
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