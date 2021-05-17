На сайте HTML/Css необходимо сделать возможность загрузки на сайт фото и видео с фронта, чтобы пользователь мог сам создать галерею, а также оставить отзыв и загрузить к нему фото и видео
Ищу фронтенд разрабтчика
Нужен фронтенд разработчик с навыками php
Заявки фрилансеров
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