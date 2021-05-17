Есть проект на ReactJS/TypeScript надо сделеать пост запрос на бэк информация о пользователя(Имя юзера и айди страницу) и бэк будет это хранить на базу
Нужна разработка аналогичного проекта
Нужна разработка аналогичного проекта https://boosty.to/
Заявки фрилансеров
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