Есть проект на ReactJS/TypeScript надо сделеать пост запрос на бэк информация о пользователя(Имя юзера и айди страницу) и бэк будет это хранить на базу
Разработка доски объявлений на базе ВП
Требуется Разработка доски объявлений на базе ВП. исключение всех лишних пунктов меню, скриптов, плагинов
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день Есть небольшая задача, может поможете? https://sd-vet.ru/ 1. Вывести на сайт инстаграмм По примеру БиоВет http://prntscr.com/1149e8l 2. Отдельные страницы по врачам. Создать отдельные страницы по всем ветеринарным ...Закрыт4 года назад
Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1BS2IahvgzF-RE8/edit?usp=sharing Стоимость и сроки указывайте в откликах.Закрыт4 года назад
Нужна разработка аналогичного проекта https://boosty.to/Закрыт4 года назад
- $70
По проекту необходимо выполнить около 10 небольших задач по front end Плюс так же понадобиться поддержка проекта после запуска в продакшн.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен фронтенд разработчик с навыками phpВеб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Не отправляются заявки. Необходимо оперативно решить проблемуВеб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Для демонстрации облачного проекта и микросервисов, нужно простое демонстрационное приложение для вывода карточек. Backend = Laravel PHP FrontEnd = ReactJs Database = Postgres В БД Postgres ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $20
Потрібно виправити помилку у галереї адмінки сайту https://badzingerauto.com. Сайт на WordPress. Зараз при редагуванні чи переміщенні фото злітає сортування та вертається видалена фотографія (виправити функцію на ajax і php)Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $100
Добрый день! 1 При выгрузке должны автоматически добавляется категории(др.сайтов) по названию категории 2 На странице добавить кнопку Перейти в магазин 3 Добавить переходы на фронтенде в виде цифр 4 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад