Доработки сайта на bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки649 просмотров

Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1BS2IahvgzF-RE8/edit?usp=sharing

Стоимость и сроки указывайте в откликах.

4 года назад
minocat
Кирилл 
32 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
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Илья
 
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Назар
 
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