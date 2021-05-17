Добрый день

Есть небольшая задача, может поможете?

https://sd-vet.ru/

1. Вывести на сайт инстаграмм

По примеру БиоВет

http://prntscr.com/1149e8l

2. Отдельные страницы по врачам.

Создать отдельные страницы по всем ветеринарным врачам

Сделать возможность добавлять в нужную услугу конкретного врача (это сделали, проверить как работает)

Шаблонизатор от Laravel используется, шаблоны кэшируются,

Кэш просто чистится командой через консоль, ничего сложного там нет.

Это все не Вордпресс получается а сборка из разных компонентов.

Остальные подробности и доступы в переписке

Его дорабатывали уже и успешно, но человек занят и надолго.