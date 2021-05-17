Битрикс - Создание csv файла при отгрузке заказа Битрикс

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Закрыт6 заявок730 просмотров

Необходимо по событию срабатывания отгрузки заказа создать в папке сайта файл с номером заказа. Например отгрузили заказ №200, создается 200.csv с содержимым корзины заказа такого вида:

На каждый заказ свой файл!

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