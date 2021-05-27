Парсинг сайта объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок658 просмотров

Добрый день!

Необходимо спарсить в файл Excel данные объявлений по двум ссылкам (всего около 11 тыс. объявлений):

https://chelyabinsk.n1.ru/kupit/kvartiry/novostroyki/

https://chelyabinsk.n1.ru/kupit/kvartiry/vtorichka/

В финальном файле Excel полученные данные должны быть разбиты на 2 листа (Новостройки и Вторичка).

Параметры, которые необходимо спарсить, указаны в прикрепленном файле Excel.

В столбце "фото" должна быть просто ссылка на фото.

Пишите, пожалуйста, свои предложения.

4 года назад
Nucleuss
Дмитрий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

damir_1_9_9_0
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$8
3 дня
Дамир в срок выполнил работу по написанию парсера для сайта объявлений. Спарсил все данные, а также сделал макрос в Excel (в качестве бонуса в рамках проекта) и видео-инструкцию о том, как пользоваться парсером. Отличная работа. Цена адекватная. Спасибо!
Отличный заказчик. Грамотное техническое задание. Вежливо указал на необходимые доработки. Дал необходимые подсказки и рекомендации. Рекомендую всем данного заказчика.

Заявки фрилансеров

damir_1_9_9_0
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