Дамир в срок выполнил работу по написанию парсера для сайта объявлений. Спарсил все данные, а также сделал макрос в Excel (в качестве бонуса в рамках проекта) и видео-инструкцию о том, как пользоваться парсером. Отличная работа. Цена адекватная. Спасибо!