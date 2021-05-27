...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
4 года назад
Дамир в срок выполнил работу по написанию парсера для сайта объявлений. Спарсил все данные, а также сделал макрос в Excel (в качестве бонуса в рамках проекта) и видео-инструкцию о том, как пользоваться парсером. Отличная работа. Цена адекватная. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Грамотное техническое задание. Вежливо указал на необходимые доработки. Дал необходимые подсказки и рекомендации. Рекомендую всем данного заказчика.