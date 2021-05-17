Информационный портал

День добрый дорогие создатели виртуальности.

Нужен вот такой портал. И конечно же будут заявки на допиливание.

Если заработает движок как и запланированно будет тогда очень много подпилок и струганий!

Сразу оговорюсь что я простой электрик а не кто то там с чемоданом бабусек проживаю от зарплаты до зарплаты. Но каждый должен должен получать нормальную человеческую оплату так как с нами наши семьи которые надеятся на нас родителей или родители на нас и мы ради них.

Просьба не отрываться от земли с вынесением цены оплаты.

Я распределил функции-модули по стобцам.

Просьба писать какие функции-модули будут включены в цену.

Итак! Нужен вот такой механизм!

Административная Аккаунт система

Календарь событий группы

Общий календарь событий

Видеоконференции

Видеоком

Информаториум

Архив

Форум

Мультиязычность

Внутренняя - внешняя почта

База данных

Платёжные системы

Сбор пожертвований

Пользовательская Аккаунт система

Ядро портала с возможностью расширения функциональных возможностей.

Наполняемый портал пользователями наподобии новостного сайта, блога, форума

Старт страница

Лёгкая стартовая страница с небольшим количеством необходимой важной информации.

Логотип, окно поиска, окно входа в аккаунт или регистрация, и так далее.

Администратор

Админпанель для полномасштабного управления всеми функциями и модулями

Создания любого класса аккаунтов и управлением их функциями и их модулями

Распределение уровней управления модулями по иерархии аккаунтов

Создание любых уровней и количества календарей

Новые аккаунты активируются по маске доступа (иерархия доступа)

Права изменения уровня доступа аккаунта отличного от стандартного распределяет администратор,

Создание разделов подразделов меню - админ может включать или распределить этот доступ любым по иерархии аккаунтам или отдельным аккаунтам.

Также активировать права любым по иерархии аккаунтам или отдельным аккаунтам на создание информационных страниц,конфигурацию и подключение к ним модулей

Руководитель

Аккаунт включен в режим руководителя групп.

Возможность включения группы в обзорные списки с моментальными возможностями оперирования в поле группы. С кнопками быстрого доступа

Имеет административный доступ в групповой и общественный видеоконференц залы группы.

ОИД - Общественно Информационный Документ

Стандарт страница. Общественно Информационный Документ создаваемый коллективно группой или группами со всеми информационными сопровождениями типа видео фото картинки документы

из Архива портала в информационный конгломерат.

АРХИВ

Архивация документов и видео

Пользователь имеет доступ ко всем заготовкам разного рода и уровня документации и видео

Из заготовок документов центральной библиотеки пользователь может выбрать нужный документ заготовку и внеся свои данные и использовать юридическо правильно составленный документ, архивировать этот документ в своём аккаунте внутренним личном архиве для архивации в разного рода форматах ( PDF JPG DOXS) для последующей доработки распечатки или отсылки документов.

Архивный документ редактор для создания любых уровней документов с возможностью их архивации в личном архиве для хранения или последующей обработки.

Все созданные документы самолично или по заготовке пользователь может компилировать в разные форматы PDF …. итд

Коллективное заполнение архивов в предполагаемые пользователями разделы, темы и подтемы.

Как в Wikipedia

Видео Файлы желательно пропускать через хороший видеокодировщик для лёгкого стриминга.

Из видеофайла доставать всю видеоинформацию в список.

Пользователь может создавать личные и общественные архивы документов.

Название, описание документа, загрузка, сканов, видео, фотоматериала.

Пользователи могут собирать интуитивнопонятнлую страницу с информацией о любой фирме организации с фотографиями видеофайлами документами. наподобие блог страницы или страницы продажи товара с фотографиями описанием товара видео фреймами просмотра дополнительного видео и фотоматериалы.

Пользователь сможет организовывать такие страницы в Информационно Общественный Документ.

При внесении видео, картинки, файла скрипт портала должен скачать этот объект поместить в хранилище на сервере и презентовать внесённые но уже с оригинала.

Модераторы проверяют приходящие сортируют документы, темы, подтемы, итд -

Архиваторы проверяют и дорабатывают после выкладывают в Общественный Архив

Мультиязычность

С возможностью доработки на всех языках мира.

Раздел для пользователей переводчиков всех текстов функций портала.

База данных

Любого типа надёжную быстродействующую гибкоизменяемую зашифрованную базу данных и в скором будущем выдерживать большую нагрузку.

Платёжные системы

Интеграция основных платёжных систем.

PayPal - Maestro - MasterCard - Visa ……..

Почта

Внутренняя и внешняя почтовая система.

С возможностью коммуникации определёнными пользователями письмами и во внешний интернет. - Возможность переписки с официальными институтами через юридическую почту портала.

Календарь событий группы

Календарь в шагом показа окон-день-месяц-год вправо влево сдвиг

Руководители групп вносят группой запланированные события-мероприятия.

Все абоненты на этот календарь получают внутреннюю почту сообщения о мероприятиях с возможностью ретрансляции на внешний почтовик

Планирование группой событий.

Каждый участник группы имеет доступ к календарю и система ему периодически сообщает что появилось событие в группе или скоро будет событие *с шагом напоминание абонентам две недели, неделя, два дня, день, утром, за два часа, за час, за 15 мин.

Возможность в админке администратора и руководителя этот шаг менять по своему усмотрению.

Групповой календарь событий при внесении группой и впоследствии руководителем предложения общественного или мероприятия группы

По желанию участников-группы событие-мероприятие.анонсируется в глобальном календаре событий оттуда пользователи и посетители портала могут принять участие в мероприятии этих групп и даже войти в их состав.

Каждый участник группы имеет возможность в групповом календаре событий при открытом и в процессе планировки события-мероприятия и координации начала мероприятия вносить личные возможные свободные дни и часы в вычислитель термина когда участник имеет возможность принять участие в мероприятии.

После внесения всеми участниками группы в вычислитель термина в групповом календаре событий все возможные дни участия интересующегося участника в мероприятии то календарь группы предлагает по множествам сходств те дни мероприятий на выбор группы в котором смогут принять участие все или большинство участников группы.

Общий Календарь событий - мероприятий

Каждый пользовательский аккаунт может абонироваться на разного рода мероприятия анонсируемые руководителями групп.

Каждая группа или докладчик обязаны оформить АФИШУ доклада видеоконференции и забронировать окно вещания.

Окна вещания рассчитываются по перекрестному интересу слушателей-участников.

Анонсируемые видеоконференции абонируются слушателями-участниками для лучшего их планирования в глобальном календаре событий.

Видеоконференции - Видеоком

Видеотелефония между двумя и более аккаунтами также пресс-конференции

Каждый аккаунт имеет внутренний телеадрес для видео, аудио, стримм, емаил, факс.

Каждый пользователь имеет возможность делать и принимать аудио и видео звонки.

Также подключаться и участвовать в видеоконференциях по линки или подписке из глобального или группового календаря событий.

Запись видеоконференций для архива событий

Форум

Легкий интуитивно понятный из админки управляемый форум. О функциях думаю много не нужно желать они стандартны во всех движках

Информаториум

Каждый пользователь портала может проинформироваться в любом доступном класте и подклассе любого направления информации. Информативная база знаний рассортирована в учебные пособия страницы.

Все дальнейшие функции по ходу дела разработки.