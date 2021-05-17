Собрать все заголовки в рамках контента (div class=content) и вывести индексируемое меню. Как нужно чтоб работало - https://codecanyon.net/item/fixed-toc-wordpress-plugin/7264676 Контент поста выводится через custom field поэтому стандартные плагины типа ...
Информационный портал
День добрый дорогие создатели виртуальности.
Нужен вот такой портал. И конечно же будут заявки на допиливание.
Если заработает движок как и запланированно будет тогда очень много подпилок и струганий!
Сразу оговорюсь что я простой электрик а не кто то там с чемоданом бабусек проживаю от зарплаты до зарплаты. Но каждый должен должен получать нормальную человеческую оплату так как с нами наши семьи которые надеятся на нас родителей или родители на нас и мы ради них.
Просьба не отрываться от земли с вынесением цены оплаты.
Я распределил функции-модули по стобцам.
Просьба писать какие функции-модули будут включены в цену.
Итак! Нужен вот такой механизм!
Административная Аккаунт система
Календарь событий группы
Общий календарь событий
Видеоконференции
Видеоком
Информаториум
Архив
Форум
Мультиязычность
Внутренняя - внешняя почта
База данных
Платёжные системы
Сбор пожертвований
Пользовательская Аккаунт система
Ядро портала с возможностью расширения функциональных возможностей.
Наполняемый портал пользователями наподобии новостного сайта, блога, форума
Старт страница
Лёгкая стартовая страница с небольшим количеством необходимой важной информации.
Логотип, окно поиска, окно входа в аккаунт или регистрация, и так далее.
Администратор
Админпанель для полномасштабного управления всеми функциями и модулями
Создания любого класса аккаунтов и управлением их функциями и их модулями
Распределение уровней управления модулями по иерархии аккаунтов
Создание любых уровней и количества календарей
Новые аккаунты активируются по маске доступа (иерархия доступа)
Права изменения уровня доступа аккаунта отличного от стандартного распределяет администратор,
Создание разделов подразделов меню - админ может включать или распределить этот доступ любым по иерархии аккаунтам или отдельным аккаунтам.
Также активировать права любым по иерархии аккаунтам или отдельным аккаунтам на создание информационных страниц,конфигурацию и подключение к ним модулей
Руководитель
Аккаунт включен в режим руководителя групп.
Возможность включения группы в обзорные списки с моментальными возможностями оперирования в поле группы. С кнопками быстрого доступа
Имеет административный доступ в групповой и общественный видеоконференц залы группы.
ОИД - Общественно Информационный Документ
Стандарт страница. Общественно Информационный Документ создаваемый коллективно группой или группами со всеми информационными сопровождениями типа видео фото картинки документы
из Архива портала в информационный конгломерат.
АРХИВ
Архивация документов и видео
Пользователь имеет доступ ко всем заготовкам разного рода и уровня документации и видео
Из заготовок документов центральной библиотеки пользователь может выбрать нужный документ заготовку и внеся свои данные и использовать юридическо правильно составленный документ, архивировать этот документ в своём аккаунте внутренним личном архиве для архивации в разного рода форматах ( PDF JPG DOXS) для последующей доработки распечатки или отсылки документов.
Архивный документ редактор для создания любых уровней документов с возможностью их архивации в личном архиве для хранения или последующей обработки.
Все созданные документы самолично или по заготовке пользователь может компилировать в разные форматы PDF …. итд
Коллективное заполнение архивов в предполагаемые пользователями разделы, темы и подтемы.
Как в Wikipedia
Видео Файлы желательно пропускать через хороший видеокодировщик для лёгкого стриминга.
Из видеофайла доставать всю видеоинформацию в список.
Пользователь может создавать личные и общественные архивы документов.
Название, описание документа, загрузка, сканов, видео, фотоматериала.
Пользователи могут собирать интуитивнопонятнлую страницу с информацией о любой фирме организации с фотографиями видеофайлами документами. наподобие блог страницы или страницы продажи товара с фотографиями описанием товара видео фреймами просмотра дополнительного видео и фотоматериалы.
Пользователь сможет организовывать такие страницы в Информационно Общественный Документ.
При внесении видео, картинки, файла скрипт портала должен скачать этот объект поместить в хранилище на сервере и презентовать внесённые но уже с оригинала.
Модераторы проверяют приходящие сортируют документы, темы, подтемы, итд -
Архиваторы проверяют и дорабатывают после выкладывают в Общественный Архив
Мультиязычность
С возможностью доработки на всех языках мира.
Раздел для пользователей переводчиков всех текстов функций портала.
База данных
Любого типа надёжную быстродействующую гибкоизменяемую зашифрованную базу данных и в скором будущем выдерживать большую нагрузку.
Платёжные системы
Интеграция основных платёжных систем.
PayPal - Maestro - MasterCard - Visa ……..
Почта
Внутренняя и внешняя почтовая система.
С возможностью коммуникации определёнными пользователями письмами и во внешний интернет. - Возможность переписки с официальными институтами через юридическую почту портала.
Календарь событий группы
Календарь в шагом показа окон-день-месяц-год вправо влево сдвиг
Руководители групп вносят группой запланированные события-мероприятия.
Все абоненты на этот календарь получают внутреннюю почту сообщения о мероприятиях с возможностью ретрансляции на внешний почтовик
Планирование группой событий.
Каждый участник группы имеет доступ к календарю и система ему периодически сообщает что появилось событие в группе или скоро будет событие *с шагом напоминание абонентам две недели, неделя, два дня, день, утром, за два часа, за час, за 15 мин.
Возможность в админке администратора и руководителя этот шаг менять по своему усмотрению.
Групповой календарь событий при внесении группой и впоследствии руководителем предложения общественного или мероприятия группы
По желанию участников-группы событие-мероприятие.анонсируется в глобальном календаре событий оттуда пользователи и посетители портала могут принять участие в мероприятии этих групп и даже войти в их состав.
Каждый участник группы имеет возможность в групповом календаре событий при открытом и в процессе планировки события-мероприятия и координации начала мероприятия вносить личные возможные свободные дни и часы в вычислитель термина когда участник имеет возможность принять участие в мероприятии.
После внесения всеми участниками группы в вычислитель термина в групповом календаре событий все возможные дни участия интересующегося участника в мероприятии то календарь группы предлагает по множествам сходств те дни мероприятий на выбор группы в котором смогут принять участие все или большинство участников группы.
Общий Календарь событий - мероприятий
Каждый пользовательский аккаунт может абонироваться на разного рода мероприятия анонсируемые руководителями групп.
Каждая группа или докладчик обязаны оформить АФИШУ доклада видеоконференции и забронировать окно вещания.
Окна вещания рассчитываются по перекрестному интересу слушателей-участников.
Анонсируемые видеоконференции абонируются слушателями-участниками для лучшего их планирования в глобальном календаре событий.
Видеоконференции - Видеоком
Видеотелефония между двумя и более аккаунтами также пресс-конференции
Каждый аккаунт имеет внутренний телеадрес для видео, аудио, стримм, емаил, факс.
Каждый пользователь имеет возможность делать и принимать аудио и видео звонки.
Также подключаться и участвовать в видеоконференциях по линки или подписке из глобального или группового календаря событий.
Запись видеоконференций для архива событий
Форум
Легкий интуитивно понятный из админки управляемый форум. О функциях думаю много не нужно желать они стандартны во всех движках
Информаториум
Каждый пользователь портала может проинформироваться в любом доступном класте и подклассе любого направления информации. Информативная база знаний рассортирована в учебные пособия страницы.
Все дальнейшие функции по ходу дела разработки.
Заявки фрилансеров
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