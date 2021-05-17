Исправить проблему на opencart

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Добрый день! Проблема, с которой столкнулась одна из покупательниц, не смогла оформить заказ в интернет-магазине https://www.good-mood.su/.

Цитирую: "Ни в телефоне , ни на ноутбуке - технически не получилось.

Зарегистрировалась, Кладу товары в корзину, после указания ЛЮБОГО способа

Доставки сайт просто выкидывает меня из корзины и из моего Кабинета...".   Подозреваю, что она не единственная, кто столкнулась с данной проблемой. До того как запустить рекламу, я сама оформила заказ и

оплатила его. У меня проблем не возникло. Почему у других возникла не

получается оформить заказ, я не понимаю.   Нужно решить эту проблему. Кто готов взяться? Цена, сроки?   С уважением, Екатерина!

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