Исправить проблему на opencart

Добрый день! Проблема, с которой столкнулась одна из покупательниц, не смогла оформить заказ в интернет-магазине https://www.good-mood.su/.

Цитирую: "Ни в телефоне , ни на ноутбуке - технически не получилось.

Зарегистрировалась, Кладу товары в корзину, после указания ЛЮБОГО способа

Доставки сайт просто выкидывает меня из корзины и из моего Кабинета...". Подозреваю, что она не единственная, кто столкнулась с данной проблемой. До того как запустить рекламу, я сама оформила заказ и

оплатила его. У меня проблем не возникло. Почему у других возникла не

получается оформить заказ, я не понимаю. Нужно решить эту проблему. Кто готов взяться? Цена, сроки? С уважением, Екатерина!