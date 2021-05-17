Ускорить сайт на wikimedia

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Закрыт1 заявка380 просмотров

Есть сайт на wikimedia - сейчас он временами работает очень медленно и даже подвисает примерно раз в день - нужны идеи как можно ускорить /оптимизировать

4 года назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
51 год
8 лет в сервисе
Был
18 часов назад
110 отзывов(-1)
4 года назад
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Веб-программирование

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