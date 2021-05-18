Сайт https://xochu-obves.ru/ При интеграции с API сайта https://vonard-tuning.ru/ при попытке спарсить товары в консоли появляется ошибка Err_empty_response. Необходимо доработать парсер или сделать новый. Описание и API по ссылке http://vagt.ru/api/
Скрипт p2p прием платежей с карты на карту
Здравствуйте, есть скрипт p2p прием платежей с карты на карту, через шлюз киви, не черз API кошелька а с открытым переводом без наличия аккаунта https://qiwi.com/payment/form/31873 , что то у них изменилось, через сайт проходят, написан на laravel.
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