Доработка сайта вукоммерс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки692 просмотра

Требуется сделать так, что бы при добавлении товара в корзину, появлялся попап собранный на Эелемнтор https://prnt.sc/132obnf а при удалении из корзины другой попап https://prnt.sc/132oadu . В элементоре есть функция открытия попапа при клике на кнопку с определенным классом, но нет возможности привязать открытие

попапа к событию.

Решение должно быть легким и универсальным, что бы плагин можно было бы обновлять, а так же что бы данное решение можно было бы применять

на других сайтах.

Сайт: http://moshe.beget.tech/ 

Elementor
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maximsitin
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