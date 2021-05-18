Доработка сайта вукоммерс

Требуется сделать так, что бы при добавлении товара в корзину, появлялся попап собранный на Эелемнтор https://prnt.sc/132obnf а при удалении из корзины другой попап https://prnt.sc/132oadu . В элементоре есть функция открытия попапа при клике на кнопку с определенным классом, но нет возможности привязать открытие

попапа к событию.

Решение должно быть легким и универсальным, что бы плагин можно было бы обновлять, а так же что бы данное решение можно было бы применять

на других сайтах.

Сайт: http://moshe.beget.tech/