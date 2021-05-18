Здравствуйте Нужно выполнить вёрстку формы с интерактивными элементами, данные в некоторые из них, подставляются с других страниц сайта. А так же сделать страницу в админке сайта на WordPress, где ...
Доработка сайта вукоммерс
Требуется сделать так, что бы при добавлении товара в корзину, появлялся попап собранный на Эелемнтор https://prnt.sc/132obnf а при удалении из корзины другой попап https://prnt.sc/132oadu . В элементоре есть функция открытия попапа при клике на кнопку с определенным классом, но нет возможности привязать открытие
попапа к событию.
Решение должно быть легким и универсальным, что бы плагин можно было бы обновлять, а так же что бы данное решение можно было бы применять
на других сайтах.
Сайт: http://moshe.beget.tech/
Заявки фрилансеров
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