Добрый день. Мы хотим на базе шаблона електросила некст https://enext.altop.pro/ сделать сайт услуг автосервиса. Для сетевого автосервиса в разных городах. В место товара у нас будут услуги, на которые можно записаться. Для этого нужно ...
Wordpress
Получить некоторые данные по API https://www.strava.com/
Приложение создано, авторизация через плагин на сайте подключена, нужно получать по api некоторые данные по юзерам (дата, дистанция, пд.)
Есть некоторые готовые плагины под WP, но большинство устаревшие, не знаю можем применить или проще просто к api подключиться.
Был ли у кого опыт с этим сервисом? Если был - пишите.
Если не было - тоже принимается, нужно только понимание как забирать данные по Api
Оставляйте контакты / цены / сроки
Заявки фрилансеров
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