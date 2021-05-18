Получить некоторые данные по API https://www.strava.com/

Приложение создано, авторизация через плагин на сайте подключена, нужно получать по api некоторые данные по юзерам (дата, дистанция, пд.)

Есть некоторые готовые плагины под WP, но большинство устаревшие, не знаю можем применить или проще просто к api подключиться.

Был ли у кого опыт с этим сервисом? Если был - пишите.

Если не было - тоже принимается, нужно только понимание как забирать данные по Api

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