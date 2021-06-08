Реализовать автоматическое добавление новых страниц статичного сайта в файл sitemap.xml (ссылка на карту в приложенном файле). К примеру, как в этом руководстве, запускать скрипт после добавления новых страниц или предложить другой метод.
Спарсить title сайта по URL
Есть Sitemap в нём все адреса страниц, защиты не будет потому что сайт наш, если вы скажете ip с которого парсите я договорюсь чтобы не блочили. Формат на выходе CSV какой ни будь. Страниц около 8 тыс.
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