Спарсить title сайта по URL

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Завершен4 заявки377 просмотров

Есть Sitemap в нём все адреса страниц, защиты не будет потому что сайт наш, если вы скажете ip с которого парсите я договорюсь чтобы не блочили.  Формат на выходе CSV какой ни будь. Страниц около 8 тыс.

4 года назад
dmitryweblancer
Дмитрий 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
27 отзывов

Выбранный исполнитель

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад
4 года назад
$30
2 дня
Escrow
Всё нормально, можно работать )
Сработались быстро. Моментальная оплата и проверка. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
558 отзывов(-1)
4 года назад
ТОП-5
Веб-программирование
xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад
4 года назад
Дмитрий
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
15 отзывов
4 года назад
Роман
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
4 года назад