MODX Revolution: автоматическая генерация alt картинок

Сайт: https://pechatnik.by/

Нужно написать скрипт, которы бы генерировал всем картинкам в контенте страницы тег alt, если он не заполнен.

Типы контента, в которых есть картинки:

Галерея товара minishop2

Приложение Gallery

Просто картинки в описании страницы (Содержание)

Нужно будет реализовать для всех этих типов генерацию альтов с учетом заголовков h1-h3 на странице (какой ближе, или рандом).

Пробовали готовый плагин, но он работет только с полем "Содержание".

Остальные подробности опишу подробнее исполнителю.