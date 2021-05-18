MODX Revolution: автоматическая генерация alt картинок

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Закрыт2 заявки724 просмотра

Сайт: https://pechatnik.by/

Нужно написать скрипт, которы бы генерировал всем картинкам в контенте страницы тег alt, если он не заполнен.

Типы контента, в которых есть картинки:

  • Галерея товара minishop2
  • Приложение Gallery
  • Просто картинки в описании страницы (Содержание)
Нужно будет реализовать для всех этих типов генерацию альтов с учетом заголовков h1-h3 на странице (какой ближе, или рандом).

Пробовали готовый плагин, но он работет только с полем "Содержание".

Остальные подробности опишу подробнее исполнителю.

MODX
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sil_rain
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