Подключить 1С к Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки458 просмотров

Есть магазин на Битриксе. Нужно подключить к нему 1С.

1С не стандартная, немного переделанная под клиента.

В заявке укажите диапазон цен за такую работу. 

4 года назад
crystalsound
Ксения 
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13 лет в сервисе
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18 дней назад

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