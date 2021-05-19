Привязка сайта к crm, исправление ошибок в crm

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Здравствуйте, нужно привязать самописную crm на php к новому сайту на платформе horoshop по API и настроить парсер для добавление контента через поставщиков на этой же crm

PHP
4 года назад
ober21
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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