Здравствуйте, нужно привязать самописную crm на php к новому сайту на платформе horoshop по API и настроить парсер для добавление контента через поставщиков на этой же crm
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
4 года назад
Здравствуйте, нужно привязать самописную crm на php к новому сайту на платформе horoshop по API и настроить парсер для добавление контента через поставщиков на этой же crm
Здравствуйте, нужно привязать самописную crm на php к новому сайту на платформе horoshop по API и настроить парсер для добавление контента через поставщиков на этой же crm