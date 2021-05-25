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Страница для идентификации фишинг атак
Страница должна проверять две составляющих: письмо и ссылки. Должно быть две кнопки: Проверка письма и Проверка ссылки. После того как пользователь выберет проверку письма появляется два поля: поле для вставки электронной почты адресата и содержание письма. Письмо проверяется по следующим признакам:
1) наличие таких фраз: «последнее предупреждение», «срочная проверка», «быстрое блокирование», «немедленно», а также выделенных красным цветом слов;
2) наличие грамматических и орфографических ошибок;
3) проверка доменного имени на возраст (не имеет быть меньше 30 дней)
4) проверка количества восклицательных знаков (не должно быть больше одного).
Если обнаружено один из этих признаков выводится предупреждение "Осторожно! Данный контент не является безопасным ". Если расширение обнаружило 2+ из этих признаков выводится предупреждение "Данное письмо является фишинговым! Переместите его в папку спам ". Однако если обнаружено только признак под № 1, то также выводится сообщение, что письмо фишинговое.
Если в письме не обнаружено ни одного из признаков проверяется ссылка, которая есть в письме. После проверки на наличие следующих признаков:
1) наличие IP-адреса в ссылке или нескольких поддоменов;
2) должна быть создана база данных с адресами популярных сайтов и данная ссылка будет проверяться на наличие в базе;
3) наличие протокола https;
4) соответствие ссылке в письме с ссылкой сайта.
Если обнаружено один из этих признаков выводится предупреждение "Осторожно! Данный сайт не является безопасным ". Если расширение обнаружило 2+ из этих признаков выводится предупреждение "Данный сайт является фишинговым! Переход по ссылке опасен ". Однако если обнаружено только признак под № 1 или 3, то также выводится сообщение, что сайт фишинговый.
По такому же алгоритму происходит проверка, если пользователь нажимает на кнопку "Проверка ссылки".
Выбранный исполнитель
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