Сделать одностраничный лэндинг быстро!!!

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Завершен10 заявок735 просмотров

Вот тех задание

https://drive.google.com/file/d/1FL8w7Pn2iJi7rmYaDN3SQqWOqNYb4rbo/view?usp=sharing

Нужно реализовать на шаблоне, за который не нужно платить

+ добавить форму заказа (поп ап скорее)

Нужно сделать все согласно ТЗ и заполнить шаблон реальным контентом, который предоставит заказчик

Когда нужно сделать: вчера

4 года назад
kingday
47 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

akzigitovtimur
Тимур 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$10
22 дня
не рекомендую
Списывался с клиентом , был на готове все сделать. Ждал долго ответа и в получил его только через 2 месяца. В итоге клиент пропал и потом еще пишет отзыв не рекомендую. Такое себе..

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