Добавить код в файлы good.html и send.php ленд прикрепляю архивом Продаем через ленды товары. на данный момент странице благодарности выглядит так: https://shopiby.ru/core/good.html Хотелось бы чтобы ...
Сделать одностраничный лэндинг быстро!!!
Вот тех задание
https://drive.google.com/file/d/1FL8w7Pn2iJi7rmYaDN3SQqWOqNYb4rbo/view?usp=sharing
Нужно реализовать на шаблоне, за который не нужно платить
+ добавить форму заказа (поп ап скорее)
Нужно сделать все согласно ТЗ и заполнить шаблон реальным контентом, который предоставит заказчик
Когда нужно сделать: вчера
Выбранный исполнитель
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