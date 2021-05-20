ТЗ: Создать базу данных согласно прикреплённой схеме и создать сайт в котором для каждой таблицы будет элемент меню. Меню располагается сверху каждой страницы. На каждой странице должны быть таблица показывающая все элементы из базы и ...
Оптимизация сайта на WordPress для Google PageSpeed
Есть сайт на WordPress.
Установлен и настроен WP Rocket, плагины отложенной загрузки изображений, бесплатный CDN от Cloudflare.
На хостинге: Memory limit (RAM): 1024 Мб, OPcache: 265 Мb, Memcache: 265 Мb + кеширование везде включено (хостинг, WP Rocket, Cloudflare).
Но скорость по оценкам Google желает лучшего.
Задачи:
- Ускорить сайт под мобильную выдачу до зеленой отметки (больше 90 баллов)
- Ускорить сайт под десктопную выдачу до зеленой отметки (больше 90 баллов)
Текущая скорость:
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=kds.house&tab=mobile
Под мобильные: 18
Под десктоп версию: 55
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