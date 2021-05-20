Оптимизация сайта на WordPress для Google PageSpeed

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Закрыт4 заявки676 просмотров

Есть сайт на WordPress.

Установлен и настроен WP Rocket, плагины отложенной загрузки изображений, бесплатный CDN от Cloudflare.

На хостинге: Memory limit (RAM): 1024 Мб, OPcache: 265 Мb, Memcache: 265 Мb + кеширование везде включено (хостинг, WP Rocket, Cloudflare).

Но скорость по оценкам Google желает лучшего.

Задачи:

- Ускорить сайт под мобильную выдачу до зеленой отметки (больше 90 баллов)

- Ускорить сайт под десктопную выдачу до зеленой отметки (больше 90 баллов)

Текущая скорость:

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=kds.house&tab=mobile

Под мобильные: 18

Под десктоп версию: 55

CloudflareWordPress
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