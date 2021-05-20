Нужна помощь с выбором базы данных

Задача

У нас есть база определеных статистик которые ведутся в экесель, хотим переместить эту базу на сайт и работать с ней там.

Способности базы:

-сравнивать сотрудников

-возможность создавать даты автоматически

-если создается вопрос то чтобы появился у всех

-отображать графически ( эксель, bi, вордресс)

-добавления данных в базу только из приложения

Должна быть возможность строить графики по данным на страничке ВП. В microsoft bi или в крайнем случае эксель

Требования:

Указать какую базу использовать и какие преимущества она дает в работе с WP, bi, excel.