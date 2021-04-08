degtyarev80

Андрей Дегтярев degtyarev80

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

crazzz91
Сергей 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
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Ясная формулировка задачи. Моментальный прием работы. В общем рекомендую
Сергей выполнил проект быстро и качественно. Рекомендую данного исполнителя
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