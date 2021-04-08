degtyarev80

Необходимо написать скрипт, либо предложить альтернативный вариант. Задача регулярное обновление цен в базе, согласно сайту поставщика
Веб-программирование8 заявок
Закрыт
4 года назад
Необходимо написать скрипт, либо предложить альтернативный вариант. Задача регулярное обновление цен в базе, согласно сайту поставщика
Требуется специалист по написанию статей, тематика музыкальное оборудование. Планируется 3-4 статьи в мес. От вас необходимо понимание данного сегмента. Без примеров работ по данной теме заявки рассматриваться не будут.
Есть файл php импорт/экспорт нужно подправить строка 402
Необходима помощь в настройке сервиса "оплата частями приват банка" в интернет магазине. Магазин работает на VAM shop